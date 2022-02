Manuel Luís Goucha desvaloriza audiências e elogia “rivais”

Manuel Luís Goucha admitiu que a audiência não “importa” e aplaudiu os apresentadores das restantes estações televisivas que continuam a transmitir em direto os programas.

Numa altura em que o país está em Estado de Emergência, o apresentador da TVI destacou Cristina Ferreira, Jorge Gabriel e Sónia Araújo que, tal como ele, continuam a conduzir os formatos da manhã dos respetivos canais.

“Seria injusto se não recordasse os que também estão neste mesmo horário. O meu aplauso também para eles. Mas este é o nosso dever, esta foi a vida que escolhemos por paixão, por vocação e sentimos que tem toda a razão de estarmos aqui, a fazer-lhe companhia, a informar e a entreter”, afirmou.

Sobre as audiências, o profissional da TVI sublinhou que “não importa” nesta fase.

“São vários profissionais na área do entretenimento, escolha aquele que mais lhe agradar, o formato que mais lhe interessar, não me importa nada em termos de audiência. Importa que estamos aqui com o nosso coração, os nossos receios, junto a si, sempre por si”, acrescentou.

