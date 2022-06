Manuel Luís Goucha elogia Vasco Palmeirim: “É completíssimo”

Vasco Palmeirim prepara-se para ser o protagonista de uma entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 23 de junho.

O apresentador de “Goucha”, na TVI, partilhou assim um vídeo na sua página de Instagram em que tece elogios ao radialista e apresentador.

“Vou conversar pela primeira vez com muito tempo com o grande Vasco Palmeirim. Ele é completíssimo, ele compõe, ele canta, ele tem um sentido de humor muito apurado, ele faz trocadilhos como ninguém, ele brinca com as situações, ele apresenta bem”, começou por dizer Manuel Luís Goucha.

“Já estou a ficar um bocadinho irritado porque ele é melhor que eu. Não pode perder a conversa”, rematou.