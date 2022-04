Manuel Luís Goucha oferece casacos a Rui do “BB2020”

O ex concorrente do “Big Brother 2020” recebeu esta terça-feira quatro casacos oferecidos pelo apresentador no “Você na TV”.

Depois de ter sido expulso do reality show da TVI, Rui regressou novamente ao “Você na TV” para cumprir um sonho e receber alguns dos casacos de Manuel Luís Goucha.

Fã assumido do estilo do apresentador, o pastor pediu durante a primeira visita ao formato para que este lhe oferecesse um dos seus casacos mas o pedido foi realizado a quadruplicar.

“Muito obrigado, a sério. Muito obrigado por me ter oferecido os casacos”, disse Rui, emocionado com a surpresa de Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que Rui foi expulso pelos portugueses do “Big Brother 2020” no dia 24 de maio, com 75 por cento dos votos.

LEIA TAMBÉM: