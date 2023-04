Manuel Luís Goucha responde a Joana Marques: “T-shirt com T-shirt se paga”

Depois de Joana Marques, agora foi a vez de Manuel Goucha vestir-se a rigor com uma camisola estampada com a cara da humorista.

Manuel Luís Goucha foi, esta quarta-feira, 19 de abril, entrevistado por Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

Após Joana Marques ter usado, durante as férias que passou no Brasil, uma T-shirt com a cara de Manuel Luís Goucha estampada, o apresentador decidiu pagar na mesma moeda e surgiu com uma ideia semelhante e para comparecer no formato matutino da Renascença, “As Três da Manhã”.

“Como gosto da Joana! Do seu humor, perspicaz, acutilante e inteligente e do seu jeito de ser. Hoje estive com “as três da manhã”. Obrigado Joana, Inês e Ana. Adorei a manhã”, começou por escrever a estrela da TVI numa publicação em que aparece com a cara de Joana Marques estampada numa T-shirt. “Quanto à vestimenta, T-tshirt com T-shirt se paga!”, rematou.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para reagir. “Que tal um programa com os dois !!! As T-shirts são lindas”, “Adoroooo esse humor, que lindoooo Manel. Por acaso ia no carro, amei a entrevista Manel a ser Manel Saudades de um abraço” e “Ganda dupla” foram alguns dos exemplos.

A entrevista teve como tema central a violência doméstica: “É o tema que me tira mais do sério, além da pedofilia”, disse Manuel Luís. O apresentador aproveitou, ainda, para explicar que, no seu ponto de vista, “em relação a violência doméstica”, o país não melhorou “nada nestes últimos 30 anos”.