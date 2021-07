Manuel Marques garante separação amigável: “Não há problemas!”

Manuel Marques quebrou, finalmente, o silêncio sobre a separação da mulher, Ana Martins, e o início do namoro com a atriz Beatriz Barosa.

As últimas semanas têm sido de grande sobressalto para Manuel Marques. Primeiro, o ator da novela da TVI “Festa é Festa” anunciou a separação da mulher, Ana Martins, mais tarde soube-se que namora com a colega de elenco Beatriz Barosa e, ultimamente, especulou-se que manteria uma relação tensa com a ex-companheira e que nem pagaria a pensão às filhas.

Em entrevista à “TV Guia”, Manuel Marques resolveu, finalmente, quebrar o silêncio e pôr os pontos nos “is”. “Não sou de fazer comentários da minha vida privada, e hoje só falo mesmo de trabalho, mas posso dizer que entre mim e a Ana está tudo sereno”, começou por referir à revista de televisão.

“Tenho cumprido o meu papel de pai e as minhas filhas estão em primeiro lugar em tudo. Não há problemas”, garantiu Manuel Marques.