Manuela Moura Guedes não poupa Cristina Ferreira: “Não sou eu que tenho de a aturar”

Manuela Moura Guedes voltou a lançar “farpas” a Cristina Ferreira em plena gala de aniversário dos 30 anos da TVI.

A jornalista e antiga pivô do “Jornal Nacional”, da TVI, falou à “Nova Gente” e referiu o que poderia acontecer se houvesse um cruzamento com Cristina Ferreira na festa dos 30 anos da TVI, que decorreu no passado domingo na Aula Magna, em Lisboa.

“Não sou eu que tenho de lidar com ela, não sou eu que tenho de a aturar, portanto…”, respondeu a mulher do diretor-geral José Eduardo Moniz, que foi elogiada publicamente no evento como um antigo pilar da Informação do canal.

Recorde-se que Manuela Moura Guedes já tinha referido à rubrica "As Três da Manhã" o que faria