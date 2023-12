“Maratona dos 50”. Cláudio Ramos comemora aniversário com Maria Cerqueira Gomes

Em novembro, Cláudio Ramos completou 50 anos. Um mês depois, o apresentador continua a celebrar, desta vez, com Maria Cerqueira Gomes.

A 11 de novembro, Cláudio Ramos completou 50 anos. Contudo, a celebração não foi um dia antes, no próprio dia, ou um dia depois. Os festejos têm-se alargado pelo mês e ainda não acabaram.

O apresentador tem-se juntado a diversas pessoas para comemorar o seu aniversário, como foi o caso dos comentadores do “Passadeira Vermelha”. Desta vez, foi com Maria Cerqueira Gomes.

“Honrando compromissos na maratona dos 50! Juro que nem eu acredito que ainda estou nisto”, escreveu numa publicação nas redes sociais, na qual surge ao lado da apresentadora.

O encontro com a comunicadora surge uma vez que, na data do aniversário do apresentador, Maria Cerqueira Gomes estava de viagem com o namorado, Cayetano Rivera. “Vai faltar à minha festa de anos”, contou Cláudio, na altura.