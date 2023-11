Cláudio Ramos celebra aniversário com comentadores do “Passadeira Vermelha”

As celebrações ainda não terminaram. Cláudio Ramos comemorou o aniversário com um grupo de comentadores do “Passadeira Vermelha”.

Cláudio Ramos festejou o aniversário no passado sábado, dia 11 de novembro. O apresentador completou 50 anos e, apesar de ter festejado no dia, as celebrações parecem ainda não ter terminado.

Nas redes sociais, o rosto da TVI partilhou imagens com o grupo de comentadores do “Passadeira Vermelha”, da SIC, canal no qual esteve antes do atual, para celebrar o aniversário.

“Estender a passadeira para celebrar os 50”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotografias partilhadas por Cláudio, pode-se ver o apresentador junto de Liliana Campos, Luísa Castel-Branco, Ana Marques e Hugo Mendes.

Cláudio também revelou, em direto no “Dois às 10” que foi presentado por Manuel Luís Goucha. “O Goucha deu-me um presente de aniversário lindo”, referiu o comunicador.