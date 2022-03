Marcantonio Del Carlo leva filha recém-nascida para casa

Marcantonio Del Carlo já levou a sua filha recém-nascida, Simone, para casa. O ator agradeceu ainda aos profissionais de saúde da Clínica de Santo António.

Depois de se ter mostrado a dar banho à bebé, o intérprete voltou a utilizar o perfil de Instagram para partilhar com os seguidores a boa-nova: Simone já pode ir para casa com os pais.

No momento da despedida, o artista destacou o trabalho daquela unidade de saúde: “Que bom que foi termos decidido fazer nascer aqui na Clínica de Santo António a nossa Simone, onde as palavras de ordem são segurança, entrega e profissionalismo. Estivemos seguros a ver a nossa menina dar os seus primeiros sinais de vida e a humanidade e carinho de todos nesta clínica foram surpreendentes”.

“Por isso, o nosso muito obrigado à Doutora Elsa Milheiras e ao resto da equipa que realizou o parto, às enfermeiras Marta e Tânia e a todos os outros que com eles nos ajudaram a viver estes primeiros dias da nossa filha. Agora, saímos com a Simone sentada no trono que vai ocupar nos próximos tempos nas estradas que estão à sua espera”, prosseguiu.

Esta é a primeira filha de Marcantonio del Carlo e Iolanda Laranjeiro. Recorde-se que os dois oficializaram a relação amorosa em 2018.

