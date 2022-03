Marcantonio del Carlo recorda Rodrigo Menezes: “Tantas saudades deixou”

Marcantonio del Carlo recordou esta segunda-feira o ator Rodrigo Menezes, que foi encontrado morto em casa em 2014.

O ator usou as redes sociais para fazer uma dedicatória ao colega de profissão e amigo e destacou as saudades que sente.

“E de repente, no ‘zapping’ da noite dou comigo no ecrã há alguns anos atrás e recordo com saudade o Rodrigo Menezes, grande companheiro de viagens semanais para o Algarve onde gravamos está novela. Tantas saudades deixou o Rodrigo”, escreveu Marcantonio del Carlo na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram na qual mostra uma das cenas de Rodrigo Menezes em “Saber Amar”, transmitida pela TVI em 2003.

Recorde-se que Rita Pereira também recordou, recentemente, o amigo e colega de profissão numa publicação no Instagram.

LEIA TAMBÉM: