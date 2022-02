Marco Costa assinala aniversário da irmã mais nova: “Muito orgulho em ti”

Marco Costa fez questão de assinalar publicamente o aniversário da sua irmã mais nova, Rita. O pasteleiro publicou nas redes sociais uma foto antiga dos dois a brincar.

O pasteleiro foi apanhar o avião, sem revelar o destino aos seguidores no Instagram. Enquanto anda de um lado para o outro, o ex-companheiro de Vanessa Martins tirou um tempo para deixar uma homenagem à sua irmã que faz anos.

“A minha irmã mais nova faz anos hoje! Parabéns Rita Santos que contes muitos! Cheia de euros e que possas tratar da minha reforma! Muito orgulho em ti”, escreveu Marco Costa, mostrando-se rendido.

O ex-concorrente da “Casa dos Segredos” (TVI) utiliza regularmente as redes sociais para partilhar novidades sobre os espaços e fábricas das Receitas com Segredo e curiosidades do seu dia-a-dia.

Além do trabalho como pasteleiro, o público pôde acompanhar durante algum tempo o trabalho de Marco Costa no programa “A Tarde É Sua”, que terminou no final do ano passado e era conduzido por Fátima Lopes.

No momento do adeus, o pasteleiro deixou uma mensagem de apoio à comunicadora: “Seja em qualquer canal ou em canal nenhum só quero dizer que te adoro e que te admiro muito! Que a mudança seja sempre para melhor!”