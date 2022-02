Marco Costa despede-se de Fátima Lopes: “Aprendi muito contigo”

Depois de Fátima Lopes ter anunciado o fim de ligação com a TVI, Marco Costa despediu-se da apresentadora com quem partilhou diversos momentos ao longo do programa “A Tarde É Sua”.

O pasteleiro esteve presente por diversas vezes no vespertino apresentado pela comunicadora para dividir receitas culinárias com o público. Por isso, no momento de despedida da apresentadora da TVI, o ex-namorado de Vanessa Martins fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento.

“Maior parte deles a rir, alguns com lágrima no olho, foram tantos os momentos passados contigo nesta minha ‘pequena vida’ de TV que só te posso agradecer!” começou por escrever Marco Costa no perfil de Instagram.

“Aprendi muito contigo, enquanto homem e profissional ajudaste-me a crescer! Gratidão, humildade, respeito, sensibilidade e profissionalismo. São alguns dos valores que me veem à cabeça quando penso em ti!” acrescentou.

No final, Marco Costa desejou um futuro melhor para a apresentadora: “Seja em qualquer canal ou em canal nenhum só quero dizer que te adoro e que te admiro muito! Que a mudança seja sempre para melhor!”