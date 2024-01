Marco Costa de férias com a companheira e a filha no Dubai

Marco Costa, a companheira e a filha embarcaram numa viagem em família. O casal e a bebé encontram-se no Dubai.

Maria Emília, filha de Marco Costa e Carolina Pinto, completou, ainda esta semana, a sua primeira volta ao sol. E, assim que comemorou o seu primeiro aniversário, já viajou para um destino longínquo.

O pasteleiro, a companheira e a filha partiram numas férias em família. “Adeus, Portugal. Bem-vindos a Dubai”, revelaram sobre o local escolhido para a viagem.

Nas redes sociais, o casal tem mostrado vários registos do seu tempo passado com a bebé Maria Emília, publicando imagens das paisagens de arranha-céus, a visitar o aquário e a aproveitar as altas temperaturas na praia.