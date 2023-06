Marco Costa declara-se à filha: “Como é bom ver-te sorrir”

Maria Emília é fruto do relacionamento entre Marco Costa e Carolina Pinto. Nas redes sociais, o pai deixou uma mensagem emotiva.

Marco Costa recorreu às redes sociais para partilhar um momento carinhoso com a filha, Maria Emília, fruto do relacionamento com Carolina Pinto.

“Como é bom ver-te sorrir! Obrigado, minha filha. Esse sorriso carrega-me as baterias nos dias mais difíceis e ilumina-me nos dias mais cinzentos”, escreveu o pasteleiro e empresário na legenda da publicação.

“Sempre sonhei ser pai, mas não tinha ideia em milhares de sonhos que tive que iria ser tão bom ter o meu coração nas minha mãos! Te amo minha filha”, rematou.

Na caixa de comentários, a companheira não resistiu e declarou-se a Marco Costa: “Amo-vos”.

Recorde-se que, nos últimos tempos, Marco Costa tem concretizado alguns sonhos, após ter aberto um novo restaurante de sushi, em Lisboa, o pasteleiro comprou a sua primeira moto.