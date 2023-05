Marco Costa oferece carro à irmã Soraia: “Tudo por ti”

Marco Costa partilhou esta sexta-feira, 5 de maio, o presente que ofereceu à irmã Soraia. A familiar mostrou-se emocionada.

Marco Costa recorreu às redes sociais para partilhar um gesto carinhoso que teve para com a irmã Soraia: “Tudo por ti”, afirmou.

O pasteleiro ofereceu um carro à familiar e filmou a reação: “Bora lá, miúda! Toma lá o carrinho, ‘chavala’. Está pago!”, ouve-se Marco a dizer.

Soraia agradeceu, mas o ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, “reality show” da TVI, brincou: “Obrigada não, vais ter de trabalhar, escrava”.

Recorde-se que no domingo, 30 de abril, Marco Costa também surpreendeu a avó ao levá-la, com os seus 80 anos, pela primeira vez ao Estádio do Dragão para assistir ao dérbi do FC Porto com o Boavista: “O que um neto faz por uma avó! Se é um sonho dela, torna se um sonho meu!”, escreveu na legenda da publicação.