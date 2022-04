Marco Costa sobre Vanessa Martins: “É a culpada do meu sucesso”

Marco Costa confessou publicamente, este sábado, que a sua namorada, Vanessa Martins é uma das culpadas para o seu sucesso profissional.

O pasteleiro, que regularmente aparece no programa “A Tarde É Sua” com uma rubrica de cozinha, admitiu que a sua companheira tem um papel fundamental no dia-a-dia e nas suas decisões.

“A Vanessa é uma mulher furacão. É se calhar a culpada do meu sucesso. Tenho o lado trabalhador e força da natureza, mas a Vanessa é incentivadora. Ela acreditava em mim quando nem eu acreditava”, explicou, em entrevista ao programa “Conta-me Como És” (TVI)

Quando saiu do “reality show” “Casa dos Segredos”, o profissional de cozinha não era levado a sério. “Saio de um programa de televisão e era gozado por ser pasteleiro”, acrescentou.

“Foi ela que me disse: ‘Tu não és um pasteleiro, és o pasteleiro’. Ela é uma visionária. Cheguei mais longe porque a tenho meu lado para me amparar. E dou-lhe o outro lado que ela não tinha, que é a proteção e o instinto de família”, afirmou.

