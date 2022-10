Marco Horácio partilha fotografia ternurenta dos filhos

Marco Horácio derreteu o coração dos seguidores ao partilhar um retrato amoroso dos seus filhos Maria Leonor e Guilherme.

Depois de ter sido pai, fruto do namoro com Sara Biscaia, o humorista, de 48 anos, mostrou, no perfil de Instagram, a filha mais nova no colo do irmão mais velho, que nasceu durante outro relacionamento amoroso.

“É este o meu legado para o mundo…”, começou por escrever. “O Mundo não precisa de mais médicos, jogadores da bola ou políticos o mundo precisa de boas pessoas. Educadas com muito amor e a respeitar as escolhas e as diferenças dos outros. Optar sempre pelo diálogo e pelo abraço que pelo conflito”, continuou.

“O meu filho Guilherme, um adolescente consciente e sensível aos outros e com um coração bom. A minha filha Maria Leonor a crescer num lar rodeada de amor e mimo. Chamem-me lamechas, mas os meus filhos são o melhor que veio de mim e são os meus dois melhores ‘projetos’ de vida até aqui”, acrescentou.

“São o reflexo do nosso caráter, amadurecimento e sobretudo o reflexo da forma como tratamos os outros ao nosso redor. Dedicação e amor! A receita para tudo”, rematou o também apresentador.

Marco Horácio revelou recentemente que a bebé, fruto da relação com Sara Biscaia, sofreu complicações pós-parto.