Marco Horácio revela sexo do bebé: “Dizer amo-te seria pouco”

Depois de ter revelado que a namorada, Sara Biscaia, está grávida pela primeira vez, Marco Horácio revelou, este domingo, 3 de abril, o sexo do bebé.

O humorista recorreu ao perfil de Instagram para fazer uma declaração de amor à companheira por toda a paciência que esta tem tido com o comediante. No entanto, o também ator acabou por revelar o sexo do bebé.

“Aqui estão duas mulheres da minha vida”, começou por escrever Marco Horácio na legenda de uma fotografia em que surge Sara Biscaia sozinha no espelho, com a “barriguinha” de grávida saliente.

“Nunca é tarde para encontrarmos a nossa outra metade. Não é fácil ‘aturar-me’ só com muito amor. E isso a Sara tem muito. Dizer amo-te seria pouco”, rematou o comediante nas redes sociais.

Várias caras conhecidas como Luciana Abreu, Catarina Raminhos, Mónica Jardim, Luísa Ortigoso, Leonor Seixas e Andreia Dinis deram os parabéns ao casal.

Além do bebé que está por nascer, fruto da relação com a namorada, Marco Horácio também é pai de Guilherme, de 15 anos, que nasceu durante um relacionamento terminado.