Margarida Corceiro acaba namoro com João Félix

Depois de uma alegada troca de mensagens entre o jogador do Atlético de Madrid e uma espanhola, a concorrente do “Dança com as Estrelas” decidiu terminar o namoro.

Com a palavra “traição” a pairar no ar, Margarida Corceiro não pensou duas vezes e terminou o namoro com o João Félix.

Tudo, porque o avançado do Atlético de Madrid terá trocado mensagens com uma espanhola, que as divulgou na imprensa.

Agora, a jovem concorrente do programa da TVI “Dança com as Estrelas” resolveu apagar todas as fotos a dois e mensagens do seu perfil de Instagram.