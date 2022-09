Margarida Corceiro posa de biquíni na Indonésia e Júlia Palha não resiste

Margarida Corceiro posou de biquíni na sua viagem à Indonésia. A amiga e atriz Júlia Palha não resistiu à amiga nas redes sociais.

Depois de ter estado de férias no Algarve, com amigos, a atriz, de 19 anos, fez as malas e mudou-se por uns dias para o país do Sudoeste Asiático. A intérprete aproveitou para vestir e o biquíni e apanhar banhos de sol.

A artista partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia na unidade hoteleira onde está hospedada.

A atriz Júlia Palha elogiou a amiga. “Pensava que felicidade começava com F, mas afinal começa contigo”, atirou a intérprete da SIC. “Rolou um clima”, respondeu Margarida Corceiro.

Durante o mês de agosto, a atriz da TVI esteve a relaxar, em Ibiza, Espanha, e, durante um dos dias, deixou-se fotografar apenas com uma toalha a tapar o corpo. “Banho a seguir à praia”, escreveu.