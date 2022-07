Margarida Corceiro rendida à nova decoração da casa

Margarida Corceiro ficou rendida com a decoração da sua casa e fez questão de partilhar várias fotografias com os admiradores nas redes sociais.

Depois de ter comprado a sua primeira casa, a atriz, de 19 anos, revelou que o processo está concluído e a decoração está completa. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou o resultado final.

“Depois de ter partilhado convosco que a decoração da minha casinha já estava quase pronta, venho mostrar-vos o resultado final da sala! Lembro-me do dia em que entrei aqui, de olhar para as divisões vazias e de pensar: ‘Ok, mas e agora como é que isto se faz?’” começou por confessar.

“Sempre adorei vários tipos de decoração, mas não me via mesmo a decorar nada porque é muito mais difícil do que parece”, acrescentou, referindo de seguida a empresa com que trabalhou.

“O processo demora, vocês sabem que estive alguns tempos com a casa totalmente vazia, mas valeu cada dia de espera e as peças que tenho aqui foram produzidas, uma a uma, para este projeto. Esta mesa de jantar, por exemplo, foi desenhada de raiz para mim e cabem oito pessoas, todas próximas umas das outras, sem a distância das mesas retangulares!”, rematou.