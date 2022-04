Margarida Vila-Nova está de quarentena no campo

Margarida Vila-Nova revelou, esta sexta-feira, nas redes sociais, que está em quarentena no campo com a família.

A atriz fez um resumo na conta de Instagram sobre os dias de isolamento social na rotina calma do campo e destacou as tarefas que concluiu e também as que deixou “a meio”.

“Esta é a minha cara de quarentena”, escreveu na legenda da fotografia. “Já fiz planos, já os deixei a meio, já fiz ginástica, já me fartei, já fiz cozinhados, já engordei, já tentei emagrecer, […] listas de tarefas, de compras, de plano diário escolar, limpezas, arrumações, já jardinei, já plantei. Já enlouqueci com a telescola, Zoom, Teams, One Note, Instagram”, acrescentou.

“Houve dias que pareceram uma eternidade e outros que passaram a voar. […] Já foram muitos os dias em que me senti orgulhosa de ver os meus filhos a terminar as aulas com sucesso e os trabalhos concluídos”, referiu.

Margarida Vila-Nova confessou ainda que apesar de a quarentena ser “uma benção” porque juntou a família, “há dias que só apetece fugir”.