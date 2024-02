Maria Botelho Moniz descreve o bebé Vicente: “Acorda e adormece a sorrir e ri-se a dormir”

Uma mãe “babada”: Maria Botelho Moniz contou aos jornalistas como têm sido os primeiros tempos do bebé Vicente.

Mãe de “primeira viagem” do bebé Vicente, fruto do relacionamento com o motard Pedro Bianchi Prata, Maria Botelho Moniz está nas “nuvens” e envolta numa bolha de amor, como confessou na gala do 31.º aniversário da TVI, que decorreu no passado domingo no Casino Estoril.

“Já ando a testar as saudades: de vez em quando já saio para ir ao supermercado, vou ao correio, já tive uma manhã na TVI no aniversário do ‘Dois às 10’, também para ele se habituar a ficar com outra pessoa”, referiu, em declarações à N-TV.

“Senti que me faltava um pedaço, mas sei que está bem entregue e eu tenho de cumprir outras coisas. Ele é um bebé fácil, acorda e adormece a sorrir e ri-se a dormir. É um bebé muito calmo, só chora se está com fome ou sono”.

Vicente é “igual” ao piloto de motos. “O Pedro é um pai muito dedicado e faz as mesmas coisas que eu faço. Quando estivermos os dois fora vamos lidar com isso, não vamos sofrer por antecipação, temos alguém para ficar com o Vicente de manhã”, acrescentou.

Pouco provável é a ida do bebé para estúdio quando a mãe voltar ao trabalho, já em março. “Ele fica mais confortável em casa o estúdio é frio, tem muito barulho e as luzes são artificiais. Vou adiar a escolinha enquanto tiver alguém com ele em casa, mas depois terá de aprender a socializar com os outros meninos”.