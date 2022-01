Maria Botelho Moniz em isolamento falha “Dois às 10” (TVI)

Maria Botelho Moniz falhou o matutino “Dois às 10”, na TVI, desta terça-feira, 18 de janeiro e explicou o motivo em direto através de uma videochamada. A comunicadora, que foi substituída por Maria Cerqueira Gomes, confessou que se encontra em isolamento profilático depois de o companheiro, Pedro Bianchi Prata, ter testado positivo à covid-19. “Agora estou por aqui, fechada num quarto. O Pedro [companheiro da apresentadora] veio do Dakar, esteve na Arábia Saudita, para apanhar o avião teve que fazer um PCR no sábado, fez, deu negativo. Veio para Portugal, eu não o deixei entrar em casa mesmo com o teste negativo, sem fazer um autoteste, ele fez no domingo, deu negativo”, começou por afirmar. “Ontem estava tudo bem de manhã, cheguei aí à TVI, fiz o teste, deu negativo e quando cheguei a casa, o menino estava muito chocho…”, acrescentou. “Fiz-lhe um autoteste e deu positivo e pronto. Por uma questão de precaução, já estamos os dois separados, mas por uma questão de precaução eu fico em casa porque como tive contacto muito próximo com ele (…) pode ser que eu nos próximos dias também eu teste positivo (…) fizemos tudo certinho mas olha o bicho bateu ali à porta de casa (…) para já estou negativa, vamos ver”, concluiu.