Maria Botelho Moniz: “Muitas vezes choro por causa de coisas que me escrevem”

Marie, Vanessa Silva e Bruna Gomes juntaram-se a Maria Botelho Moniz, no “Dois às 10”, na TVI, para uma conversa sobre o ódio destilado na Internet, uma conversa que levou a apresentadora deixar um recado e a fazer uma revelação.

“É muito triste e aquelas pessoas que dizem ‘mas porque é que ainda ligam? Mas porque é que respondem? Porque é que isso dói sequer? Porque é que vocês não respiram por cima disso?’. É todos os dias! E muitas vezes, em pessoas, que têm idade para ser vossos filhos”, começou por refletir.

De seguida, Maria Botelho Moniz deixou um alerta: “Cuidado com a próxima vez que se esconderem atrás de um ecrã, cuidado com a escolha das palavras, porque as palavras têm peso e as palavras têm consequências. E têm consequências duríssimas na vida das pessoas”.

“Não estou a falar por mim, mas estou a falar por aqueles que vêm um bocadinho mais novos, um bocadinho mais abaixo, que ainda estão a fazer o seu caminho e se calhar ainda não têm a casca grossa. Eu também não a tenho e muitas vezes choro por causa de pessoas e de coisas que me escrevem. E tenho quase 40 anos. Imaginem miúdas de 20. Juízo!”, rematou.