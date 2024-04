Maria Botelho Moniz recebe declaração especial do companheiro

Pedro Bianchi Prata partilhou, através das redes sociais, uma fotografia do dia em que Maria Botelho Moniz “deu à luz” o filho Vicente.

Foi em novembro de 2023 que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais pela primeira vez. Nas redes sociais, o “motard” partilhou uma fotografia do dia do parto e declarou-se à apresentadora.

“Foto do dia que mudou o resto das nossas vidas. Quatro anos passaram a voar, obrigado Maria por me deixares fazer parte da tua vida”, escreveu na legenda, com o objetivo de assinalar mais um ano de namoro.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz foi pedida em casamento de forma bastante original. Foi numa viagem às Maldivas, em 2022, que a comunicadora disse “sim” debaixo de água.