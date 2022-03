Maria Botelho Moniz substitui Manuel Luís Goucha e é elogiada

Com Manuel Luís Goucha de férias durante três semanas, Maria Botelho Moniz apresenta a solo pela primeira vez o “Você na TV”, na TVI, e é elogiada.

Depois de, na sexta-feira, ter apresentado o formato com Manuel Luís Goucha, Maria Botelho Moniz estreou-se, esta segunda-feira, a solo nas manhãs da estação televisiva.

“Hoje é Maria Botelho Moniz quem lhe faz companhia”, lê-se no Instagram do “Você na TV”.

Os elogios à prestação da apresentadora multiplicaram-se na secção de comentários da publicação. “Muito sucesso Maria, agora sim, está a mostrar o que sabe fazer e muito bem”, referiu uma internauta. “Já estou agarrada ao ecrã. Como era de prever esta brilhante. E não é fácil mas para a Maria não há impossíveis”, afirmou outra.

Recorde-se que a apresentadora destacou-se na TVI com o “Big Brother Extra”, o segmento do “reality show” que terminou este domingo com Soraia como Vencedora.

