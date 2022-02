Maria Cerqueira Gomes faz mudança de visual

Maria Cerqueira Gomes renovou o visual e optou por um penteado ousado, diferente do que aquela com que o público está acostumado a vê-la.

A apresentadora, de 38 anos, mudou o visual. Maria Cerqueira Gomes está com o cabelo mais curto e com franja, como revelou numa fotografia do resultado final partilhada nas redes sociais.

“Alguém foi à tesourada”, pode ler-se na publicação que partilhou no Instagram, revelando que fez a mudança de visual na sexta-feira.

Maria Cerqueira Gomes optou por apostar no novo visual após as férias com o filho. A profissional televisiva fez uma pausa profissional nas gravações de “O Amor Acontece”, da TVI, para desfrutar de alguns dias de descanso e renovar energias com o filho, de três anos, como a própria revelou no Instagram, esta quinta-feira.