Maria Cerqueira Gomes: “Fui carne para canhão na TVI”

A apresentadora admite que teve uma herança difícil ao substituir Cristina Ferreira no “Você na TV!” e confirma que em abril se muda para o Porto.

Maria Cerqueira Gomes foi uma das convidadas do “5 Para a Meia Noite” (RTP), esta quinta-feira, e revelou que teve dificuldades em adaptar-se às manhãs na TVI, nas quais substituiu Cristina Ferreira ao lado de Manuel Luís Goucha no “Você na TV!”.

“Fui carne para canhão na TVI, mas acredito que as pessoas que me contrataram não o fizeram com esse objetivo”, começou por dizer a Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

A comunicadora recordou, a seguir, como foi contratada para a estação, pelo anterior diretor de Programas. “Ligou-me o Bruno Santos e achei que era o meu professor de ginásio, que é brasileiro e tem o mesmo nome! Pensei: isto está mesmo a acontecer? Foi um sim imediato, mas houve uma negociação”.

Seguiu-se a pressão, como nunca antes tinha sentido, nas audiências. “Estive 13 anos no Porto Canal e nunca soube uma audiência. Levei com um camião TIR em cima na TVI. Foi uma aprendizagem total, ver nas audiências o que perdemos, o que funciona.”

https://www.instagram.com/p/B8UGb8QH2ga/

Sobre a relação com Manuel Luís Goucha, destaca o respeito. “Cheguei a um programa que estava há 14 anos no ar e estive um ano em aprendizagem. Tenho um sentido de saber onde é o meu lugar quando estou com ele”.

O futuro, apesar da chegada de Nuno Santos para assumir a direção de Programas, está definido. “Não vou continuar nas manhãs da TVI. Não sei o que vou fazer mas vou para o Porto em abril. Estar cinco dias em Lisboa não é uma possibilidade para mim.”

Sobre o “Você na TV!” a apresentadora admite que nem tudo são rosas no programa. “Muitas vezes o day time tem características intrusivas que não fazem parte do meu ADN, mas tem de ser feito”.

Antes de concluir, Maria Cerqueira Gomes disse que não é hipótese para apresentar o “Big Brother 2020”. “Nunca tenho a certeza, mas não acredito que vou apresentar o BB”. E quem poderá entrevistar? “Gostava que fosse a Teresa Guilherme a apresentar o BB”, rematou.

LEIA TAMBÉM: