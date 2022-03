Maria Cerqueira Gomes é surpreendida por Manuel Luís Goucha

Maria Cerqueira Gomes foi surpreendida, esta quinta-feira, com dois ramos e flores enviados pelo seu companheiro televisivo Manuel Luís Goucha.

Esta sexta-feira assinala-se o Dia dos Namorados em Portugal e, por isso, o “Você na TV!” está a preparar um programa especial para a apresentadora. No entanto, até lá, o comunicador decidiu surpreendê-la.

No final da transmissão do matutino, Maria Cerqueira Gomes recebeu flores. “Amanhã o meu Manecas tem uma surpresa para mim no programa… mas o romantismo começou hoje! Não eram precisos dois!” escreveu, no Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8goam7p9PY/

A profissional da TVI irá passar o Dia dos Namorados a trabalhar e solteira. De acordo com a revista “Nova Gente”, Maria Cerqueira Gomes e António Miguel Cardoso colocaram um ponto final na relação.

Recorde-se que o ex-casal tem em comum um filho, João, de dois anos. Já a apresentadora ainda é mãe de Francisca, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior.

