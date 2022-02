Maria Cerqueira Gomes posa em fato de banho e famosos não resistem

Maria Cerqueira Gomes aproveitou as altas temperaturas que se fazem sentir para vestir o fato de banho e ir à praia. Os famosos não resistiram e elogiaram a apresentadora.

A comunicadora do programa “Em Família” (TVI) foi à praia para apanhar banhos de sol e colocar a leitura em dia, uma vez que, segundo a própria, está “há muito tempo sem ler” um livro.

“Quando fico muito tempo sem ler percebo o quanto desperdicei. ‘A humanidade não aprendeu o equilíbrio e muito menos o praticou. É guiada pela ganância e pela ambição, orientada pelo medo…A felicidade tem de facto as suas raízes na simplicidade’. Uma das muitas frases que me marcaram neste livro”, admitiu, no perfil de Instagram.

Apesar do desabafo, a profissional da estação de Queluz de Baixo acabou por chamar à atenção devido à sua silhueta.

“Uma boneca”, comentou a cantora Gisela João. “Escusavas de tentar encontrar uma legenda tão linda para justificar a publicação desta fotografia em que estás a dar tudo amiga”, comentou o apresentador de “Somos Portugal” Zé Lopes.

Além da dupla que faz com Rúben Rua na condução do “Em Família”, Maria Cerqueira Gomes também dá cartas como apresentadora no “reality show” “O Amor Acontece”, ao lado de Pedro Teixeira.