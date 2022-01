Maria João Bastos sai da TVI e volta à SIC: “Estou entusiasmada”

Maria João Bastos foi esta manhã apresentada como intérprete da SIC. Um regresso a casa, depois de “Coração D’Ouro”, ela que fez de brasileira na recente trama da TVI “Na Corda Bamba”.

Mais um “tiro no porta aviões”: depois de ter ido buscar Sofia Alves à TVI, o diretor de Entretenimento da SIC, Daniel Oliveira, contratou Maria João Bastos, que integrou a novela do quarto canal “Na Corda Bamba”, no papel de uma brasileira. Recentemente, a intérprete também foi vista na TVI na pele da cantora Liliana Marise, em “Destinos Cruzados”.

A atriz foi apresentada como novo rosto da SIC esta manhã no programa “Casa Feliz” e esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião.

“Estou muito feliz com este projeto. Todos fomos surpreendidos com a Covid-19 e tive trabalhos adiados. Nesta altura estaria a trabalhar fora. Adorei o convite do Daniel Oliveira”, começou por referir.

“Recebi com muito entusiasmo esta personagem, vai ser um grande desafio, vou ser vilã, mas ela começa com alguma submissão a outra vilã. É um papel diferente”, destacou a intérprete, que vai contracenar, entre outros, com os atores Alexandra Lencastre, Ricardo Pereira e Paulo Rocha.

“Coração D’Ouro” foi o último projeto de Maria João Bastos na SIC. Nas últimas semanas a atriz esteve a gravar para a RTP a série “Crónica dos Bons Malandros”.