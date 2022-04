Mariama Barbosa embarca em viagem com o filho: “A melhor parte do meu dia”

Mariama Barbosa viajou com o seu filho, algo que decidiu partilhar no perfil de Instagram, esta quarta-feira, 6 de abril.

A lutar contra um tumor maligno no estômago, que lhe foi diagnosticado em fevereiro, a comunicadora, de 47 anos, decidiu fazer as malas e ir viajar com o filho.

“A caminho de…? A melhor parte do meu dia”, admitiu Mariama Barbosa, acrescentando, através de hashtags, que “só o amor é que interessa” e que tem de viver “um dia de cada vez”.

Na caixa de comentários, rapidamente, os elogios e desejos de “boa viagem” multiplicaram-se. “Boa viagem, meus queridos. Deus vos abençoe”, afirmou a apresentadora Liliana Campos.

Marta Faial, Carina Caldeira e Inês Herédia optaram pode deixar apenas alguns emojis em forma de coração.