Marie, ex-concorrente “BB Famosos” (TVI), mostra imagens de casting para a SIC

Marie, ex-concorrente de “Big Brother Famosos”, na TVI, partilhou um vídeo no seu canal de Youtube, em que mostra imagens de um casting antigo que fez para a SIC.

Na época em que fez o casting, a “TikToker” era apenas uma criança e agora contou como tudo sucedeu. “Em criança, queria ser atriz. Houve uma altura em que abriram um casting para fazer uma animação, ou qualquer coisa assim, e lembro-me que fiz o casting para isso”, começou por lembrar.

“Tínhamos de gravar um vídeo. E encontrei esse vídeo e vou ver esse vídeo convosco. Estou um bocado nervosa, porque sinceramente nem me lembro do que aconteceu”, prosseguiu. “SIC espero que vejas este vídeo também e que saibas o que perdeste… Fizeste bem em não me ter escolhido”, disse ainda.

Durante a gravação é possível ouvir Marie dizer: “Olá, eu sou a Maria Manuela Pinheiro Ramos. O meu grande sonho era ser atriz, conhecer a Joana Ribeiro e fazer parte da SIC. Já participei em vários teatros, mas nunca dei voz a uma personagem. Gostaria de o fazer, eu sei que consigo. Conto com vocês para concretizarem o meu sonho”.

“Eu nem me consigo rir disto. Estou mesmo com pena de mim própria. Apetece-me voltar ao passado e falar com a minha criança interior e dizer: ‘Não te iludas, tu não vais entrar’ […]. SIC espero muito que estejas a ver este vídeo e que saibas que recusaste esta criança inocente que até hoje ficou traumatizada e é por isso que ela é assim agora”, disse Marie após mostrar o vídeo.