Marie conta que quis ser atriz mas os pais não deixaram: “Parte de mim morreu nesse dia”

Marie contou que quis seguir o sonho de ser atriz. No entanto, a influenciadora digital revelou que os seus pais, na altura, não a deixaram sair da aldeia.

A concorrente da nova edição do “Big Brother Famosos”, da TVI, estava à conversa com Nuno Graciano quando lembrou a época em que quis ser atriz e os seus progenitores não deixaram.

“Sempre estive muito à procura de encontrar um sentido na minha vida. Mesmo em criança, lembro-me que queria ser atriz, eu fazia teatro, e acho que não me foi muito permitido sonhar nesse aspeto”, admitiu.

“Compreendo agora se calhar deixar-me-iam mais se soubessem… mas, na altura, era um bocado difícil”, afirmou, referindo que “parte” de si morreu naquele momento. “Nunca me deixaram vir e era tudo pago. Era muito nova, lembro-me de que quando soube que não podia… acho que uma parte de mim morreu nesse dia”, assumiu.

Recentemente, dentro da casa mais vigiada do país, Marie admitiu que esteve dez anos sem comer à frente de “ninguém”. “O medo de não ter o corpo que as pessoas quisessem que eu tivesse foi o que me destruiu mais”, afirmou.

A certa altura, a concorrente chegou mesmo a perder dez quilos. “Quando tive anorexia, fiquei anos sem comer muita coisa porque tinha medo, achava que me fazia mal. Lia tudo, tinha muito tempo para ler. E li livros sobre tudo para saber a dieta perfeita para ser saudável, porque queria era focar-me na minha energia”, lembrou.