Marta Melro sobre o regresso ao trabalho: “É um desafio com uma bebé tão pequenina”

Marta Melro foi mãe de Aurora há cerca de dois meses, no entanto, a atriz confessou que já está de volta ao trabalho.

Foi através das suas redes sociais que a intérprete revelou que apesar de ser “um desafio” já está a voltar ao trabalho e aproveitou para fazer uma reflexão.

“Aos poucos tento retomar o ritmo de trabalho mas mentiria se não dissesse que é um desafio com uma bebé tão pequenina. Já não dependo só do meu ritmo acelerado, não dependo só do meu profissionalismo e do quão organizada costumo ser. Ela é quem marca o ritmo e está tudo bem, é assim que é agora”, começou por escrever.

“Se gostava de não ter deixado metade do trabalho por fazer? Se gostava de ter aproveitado que estava de maquilhagem impecavelmente feita e cabelo arranjado para tirar umas fotos e sentir-me bonita? Se gostava que o pai pudesse ter largado o trabalho para estar disponível só para nós? Gostava! No entanto não trocaria nada disso por ter a minha filha nos braços. Agora sou dela e para ela”, acrescentou.