Matilde Breyner conta como descobriu a gravidez: “Fiquei apática”

Matilde Breyner contou, esta quinta-feira, 5 de maio, detalhes do momento em que fez o teste de gravidez e descobriu que iria ser mãe.

A viver a primeira aventura na maternidade, a atriz abriu o livro sobre os detalhes do episódio em que ficou enjoada com o café e fez um teste de gravidez comprado pelo marido, Tiago Felizardo.

“O Tiago pediu um café e eu disse-lhe: ‘Tira-me agora isso da frente que eu não posso com esse cheiro’. Ele saiu e foi comprar um teste de gravidez”, lembrou, em entrevista no “Dois às 10”, da TVI.

A intérprete acreditava que iria dar negativo, no entanto, acabou por ser surpreendida pelo resultado do teste. “Deu logo grávida! Aí percebi que não havia volta a dar. Fiquei contente, mas fiquei apática”, acrescentou.

A artista, que integra a novela “Rua das Flores”, anunciou, no início de abril, que estava grávida, surgindo numa fotografia com Tiago Felizardo. “Alguém vai passar a ser mais fotografado do que eu nesta casa”, escreveu.

Esta não é a primeira gestação de Matilde Breyner. Em conversa com Manuel Luís Goucha no “Conta-me”, a atriz revelou ter sofrido um aborto: “Foi duro, porque estava a gravar e no dia em que perdi estava de folga, sozinha. Fui à casa de banho e percebi que não ia para a frente”.

Lembre-se que os dois atores casaram-se em setembro de 2019.