Matthew McConaughey e Woody Harrelson admitem que podem ser irmãos

Os atores de Hollywood Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser filhos do mesmo pai.

Matthew McConaughey, de 53 anos, surpreendeu os fãs ao afirmar, durante o podcast “Let’s Talk Off Camera”, que ele e Woody Harrelson, de 61, estão a ponderar fazer um teste de ADN, por desconfiarem que podem ser irmãos biológicos pela parte do pai.

Segundo o “JN”, McConaughey suspeita que a mãe possa ter tido um envolvimento com o pai de Harrelson, anos antes dele nascer.

“Onde eu começo e onde ele termina, e onde ele começa e eu termino, sempre foi uma linha obscura. E isso faz parte da nossa amizade. Os meus filhos chamam-no de tio Woody. Os filhos dele chamam-me de tio Matthew. Se vires fotos nossas… a minha família pensa que muitas fotos dele são minhas, a família dele acha que muitas fotos minhas são dele”, disse em entrevista a apresentadora Kelly Ripa.

Há alguns anos, as estrelas da série policial “True Detective” (2014) estavam na Grécia quando surgiu à conversa o tema família. A mãe de McConaughey soltou, prontamente, a frase “Woody, eu conheci o teu pai”. “Ambos percebemos as reticências que a minha mãe deixou no ar. Foi um ‘conhecia’ carregado de peso”, explicou o ator.

Foi esse comentário que levou os dois amigos a investigar o caso: “Tentámos desvendar o que é que esse ‘conhecia’ significava e fizemos algumas contas. Descobrimos que o pai do Harrelson [que foi condenado a penas de prisão por assalto armado e homicídio] estava em liberdade condicional ao mesmo tempo que a minha mãe e o meu pai estavam no seu segundo divórcio. Depois, há possíveis recibos e lugares no oeste do Texas onde pode ter havido um encontro e onde se pode ter dado esse tal ‘conhecer’”.

Apesar dos dois darem-se bem, McConaughey tem receio do teste de ADN, por temer descobrir que o homem que sempre considerou pai não o seja biologicamente.