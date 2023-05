Médico Fernando Póvoas sofreu enfarte do miocárdio

Um grande susto: Fernando Póvoas, de 70 anos, sofreu um enfarte do miocárdio, mas já se encontra em casa, em repouso.

Fernando Póvoas sofreu um enfarte do miocárdio. O conhecido médico, celebrizado por ajudar figuras públicas a emagrecer, foi tratado no serviço nacional de saúde e já está, entretanto, em casa, onde celebrou o 70.º aniversário com familiares e amigos.

Foi o apresentador Duarte Siopa a divulgar a informação: “O médico, que é tão querido por todos nós, sofreu um enfarte e esteve, pelo menos uma semana, no hospital”, referiu.

“Apanhámos um grande susto com o Dr. Fernando Póvoas”, concluiu Duarte Siopa que, há poucas semanas, também já se tinha mostrado preocupado com o estado de saúde da grande amiga Cinha Jardim, que sofreu, também, um enfarte do miocárdio.