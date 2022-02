Medida radical… ou “photoshop”? Atriz Mafalda Matos rapa o cabelo

A atriz surpreendeu na tarde desta sexta-feira os seguidores com o novo visual: o cabelo completamente rapado. Mas há quem se questione se não é uma montagem…

Verdade ou brincadeira? Esta é a dúvida que paira entre os fãs de Mafalda Matos, depois de a atriz ter partilhado no perfil de Instagram uma foto com o cabelo rapado. A dúvida é se se trata de uma medida drástica ou não passa de uma brincadeira da intérprete, com uma montagem através do programa “photoshop”.

https://www.instagram.com/p/B6k6LycAEPX/

“Novo corte de cabelo! Hoje, durante a minha meditação, tive esta ideia… e segui-a! Não é preciso mais champô!”, começou por escrever Mafalda Matos nas redes sociais.

“Mais tempo! Mais liberdade! Mais sensações! É incrível, posso sentir tudo! Olá meu novo eu”, rematou a atriz, para espanto dos fãs, indecisos entre um corte radical ou uma brincadeira.

“Tu és louca!”, “O que tens Mafalda Matos?”, “corajosa” ou “crazy” são palavras que provam a perplexidade de alguns seguidores da intérprete.