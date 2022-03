Melanie C anuncia cancelamento de digressão europeia devido à covid-19

Melanie C anunciou, esta segunda-feira, 29 de novembro, o cancelamento da sua digressão europeia de apresentação do novo álbum.

A cantora, de 47 anos, deu a notícia nas redes sociais, justificando o cancelamento com o aumento dos casos de covid-19 no continente europeu.

“Devido à atual situação da covid-19 na Europa, é com grande tristeza que anuncio o cancelamento das datas europeias da minha digressão”, contou.

“Estou devastada por vos desiludir. As minhas datas no Reino Unido vão-se manter, tenho esperança de ver vários de vós lá”, prosseguiu, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

A digressão tinha início marcado para 21 de janeiro no Capitólio, em Lisboa. Para quem já comprou o bilhete pode reaver o dinheiro, a partir desta segunda-feira, e no prazo de 30 dias, devendo contactar os diversos pontos de venda.