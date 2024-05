Mia Rose casou-se pela segunda vez

A cantora Mia Rose casou, no sábado, com António Morais, numa cerimónia pela Igreja reservada à família e amigos, em Lisboa. A artista disse o “sim” pela segunda vez, após ficar noiva em janeiro do engenheiro civil.

O casamento de Mia Rose e António Morais realizou-se, este sábado, na Igreja de Santo Estevão, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

As primeiras imagens foram publicadas este domingo por alguns convidados, entre eles a influenciadora Anita da Costa, que mostrou uma fotografia da noiva, descrevendo-a como “linda e feliz”, e outra do missal para cerimónia do “(The) Antónios Wedding”.

Mia Rose ficou noiva do engenheiro civil em janeiro deste ano e, rapidamente, começou a preparar o grande dia. Apesar de ter sido casada antes com o músico dos D.A.M.A. Miguel Cristovinho – o pai do seu único filho, Mateus – a cantora fez tudo como se fosse a primeira vez, com o vestido de noiva escolhido em Barcelona e direito a despedida de solteira em Malta.

Na festa, a noiva cantou o tema “Sunday Morning” dos Maroon 5 para os convidados.