Mia Rose partilha imagens inéditas da despedida de solteira

Em contagem decrescente para subir ao altar, Mia Rose foi surpreendida pelas amigas com uma despedida de solteira. Nas redes sociais, partilhou algumas imagens.

O destino foi surpresa, até ao momento de entrada no avião. As amigas de Mia Rose organizaram uma despedida de solteira a Malta, um arquipélago no Mediterrâneo.

Nas redes sociais, a intérprete de “Tudo Para Dar” partilhou algumas imagens dos últimos dias, onde é possível ver que festa não faltou. Desde passeios de barco a algumas saídas à noite, o fim de semana da artista foi preenchido.

Mia Rose está em contagem decrescente para subir ao altar, depois de ter sido pedida em casamento por António Morais em janeiro.

Recorde-se que a cantora já foi casada com Miguel Cristovinho, vocalista dos D.A.M.A., com quem tem um filho, Mateus, de cinco anos.