Mia Rose volta a França para estar com o “rapaz de Paris”

Mia Rose voltou a França para estar com o rapaz que pediu aos seguidores para ajudar a encontrar depois de ter estado num evento em Paris.

Depois de ter conseguido descobrir a identidade do “rapaz fofo”, a cantora, de 34 anos, fez as malas e viajou até território francês para se encontrar com Alexis. No perfil de Instagram, a artista partilhou o momento.

“Acho que ganhei um excelente amigo”, confessou, num vídeo que publicou na rede social Tik Tok.

Alexis também comentou o encontro com a artista. “Próxima paragem: casamento em Lisboa”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Antes do encontro, Mia Rose fez um pedido de ajuda para encontrar o “rapaz fofo”: “Recebi tantas mensagens sobre este rapaz fofo atrás de mim no evento de ontem à noite. A única coisa que sei é que na noite passada estava em Paris. Ajudem-me a encontrá-lo”.