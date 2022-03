Michelle Obama sofre de “depressão de baixo grau”

Michelle Obama revelou, esta quarta-feira, que sofre de uma “depressão de baixo grau”, devido aos problemas raciais que têm afetado os Estados Unidos e à atitude “hipócrita” com que Donald Trump e o seu governo têm atuado.

A mulher do ex-presidente Barack Obama admitiu publicamente, através do seu podcast “The Michelle Obama Podcast”, que a sua saúde mental está afetada e não é só por estar de quarentena.

“Sei que estou a lidar com alguma forma de depressão de baixo grau. Não apenas por causa da quarentena, mas por causa da luta racial e ver este governo. Observar a hipocrisia, dia após dia, é desanimador”, afirmou.

No entanto, a ex-primeira dama sabe que toda a gente vive “altos e baixos” a nível emocional, onde “uma pessoa simplesmente não se se sente a si própria”. “Houve uma semana ou mais em que tive que me render a isso e não ser tão dura comigo”, adiantou.

Além da situação atual, Michelle Obama falou com a convidada deste episódio Michelle Norris sobre a vida em confinamento, afirmando que é semelhante à que levava na Casa Branca.

“Barack está no seu escritório, fazendo ligações, trabalhando no seu livro. Fico no meu quarto, as meninas estão nos computadores”, contou, adiantando que às 17h00 a família se junta para uma atividade de lazer em comum.

Recorde-se que Michelle e Barack Obama têm em comum duas filhas, Sasha e Malia.