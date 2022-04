Mickael Carreira grava Carolina Carvalho a falar francês com a sogra

Mickael Carreira gravou, esta terça-feira, 19 de abril, a namorada do irmão David, Carolina Carvalho, a falar francês com Fernanda Antunes.

O artista apanhou a “cunhada” a conversar com a “sogra” em francês. No perfil de Instagram, o intérprete partilhou o momento com os seguidores.

“A Carol a dar-me aulas de francês… É muito bom”, escreveu, em jeito de brincadeira, antes de mostrar a atriz da SIC a ser corrigida pela ex-companheira de Tony Carreira.

Lembre-se que Carolina Carvalho namora com David Carreira, que já revelou que quer ser pai este ano.

Já Mickael Carreira mantém um relacionamento amoroso com Laura Figueiredo. Os dois têm em comum uma filha, Beatriz. Recentemente, o cantor mostrou-se orgulhoso da companheira.