Miguel Costa é o anfitrião do primeiro festival “Family Challenge Mini Atleta do Tik Tok 2020”, que irá decorrer no próximo sábado e domingo.

Depois da adesão ao primeiro festival “Mini Atleta Kids”, o ator organizou o primeiro festival “Family Challenge Mini Atleta do Tik Tik 2020”, uma iniciativa infantil dedicada às famílias.

Segundo a agência do artista, a Glam, todas as famílias portuguesas serão desafiadas mas apenas cinco vão concorrer ao título de família mais divertida de Portugal.