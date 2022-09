Miguel Guedes está de regresso ao “Trio D’Ataque” na RTP

Miguel Guedes, comentador, está de regresso à antena da RTP para voltar a participar no painel do programa desportivo “Trio D’Ataque”.

“O regresso do Miguel Guedes é o regresso de alguém que faz parte da história do programa. ‘O Trio D’Ataque’ é o programa de futebol com mais longevidade na televisão portuguesa. Está no ar há quase 20 anos. Mas renova-se regularmente no conteúdo e na forma. Mantém desde 2004 esse traço distintivo de discutir futebol com elevação e bom senso”, afirma Hugo Gilberto, diretor adjunto da RTP em comunicado.

Já Miguel Guedes afirmou ser “enorme felicidade por, exatamente quatro anos depois, voltar ao Trio D´Ataque e à RTP”. “O ‘Trio’, no debate entre adeptos, sempre foi sinónimo de paixão com elevação e conteúdo. Passei oito anos absolutamente marcantes naquela cadeira, sempre com o coração azul e branco. Este meu regresso à RTP é um momento feliz e um privilégio pessoal ao permitir o reencontro com os espectadores fiéis do programa que, frequentemente, me evocam momentos marcantes de alguns debates. Numa das suas últimas canções, Tom Waits escreve sobre o afeto que persiste se entregarmos algum tempo, num último olhar, ao lugar que deixamos. Nunca deixei de olhar para o ‘Trio’ dessa forma. Talvez por isso seja tão afetivo este regresso”, continuou o jornalista.

O programa, que é transmitido aos domingos à noite, às 22h30, conta com a moderação de Hugo Gilberto e Miguel Guedes, João Gobern e Nuno Gonçalves no painel de comentadores.