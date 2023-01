Mulher de Daniel Alves apaga fotos com o jogador após acusações de agressão sexual

Joana Sanz apagou as fotografias que tinha nas redes sociais com o marido, Daniel Alves, depois de o futebolista ter sido preso de forma preventiva por acusações de agressão sexual a uma jovem de 23 anos.

A companheira do atleta brasileiro fez questão de apagar as imagens que tinha em comum com o defesa lateral, deixando apenas publicações de campanhas publicitárias, retratos com família e amigos.

Neste momento, Daniel Alves está detido há sete dias e a defesa do jogador tem até ao dia 31 de janeiro para apresentar um recurso pedindo a libertação do atleta. Caso isso aconteça, o futebolista vai enfrentar o processo em liberdade.

A acusação do Ministério Público alega que a agressão sexual à jovem de 23 anos terá acontecido, em dezembro do ano passado, numa discoteca, em Barcelona, Espanha.

Até ao momento, o atleta negou as acusações.