Namorado de Francisca Cerqueira Gomes compra clube de futebol

Pierre Gasly, namorado de Francisca Cerqueira Gomes, comprou o FC Versailles, clube de futebol da terceira liga francesa.

Piloto de Fórmula 1 confessou que a paixão pelo futebol é antiga: nas redes sociais, Pierre Gasly partilhou uma imagem do momento em que oficializou a compra do FC Versailles, clube da terceira liga francesa, país de onde é natural.

“Apaixonado por futebol desde a minha infância, tenho orgulho de me tornar co-proprietário do FC Versailles”, escreveu.

“Ao investir neste clube ao lado de Alexandre e Fabien, tenho orgulho em assumir o compromisso de contribuir para o seu desenvolvimento a longo prazo, trazendo valores importantes do desporto de alto nível com um espírito competitivo aguçado para apoiar ao máximo as ambições da equipa! Este é o início de uma história maravilhosa”, acrescentou.